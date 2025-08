SAN BENEDETTO – Pasqualino Piunti, già sindaco di San Benedetto del Tronto, annuncia ufficialmente la sua candidatura con la Lega alle prossime elezioni regionali nelle Marche del 28 e 29 settembre, a sostegno del Presidente Francesco Acquaroli.

«Ho scelto di mettermi di nuovo a disposizione dei cittadini – dichiara Piunti – perché credo in una Regione capace di ascoltare i territori, sostenere le imprese, difendere il lavoro e garantire servizi efficienti a tutti, dalle grandi città ai piccoli centri. Con il Presidente Acquaroli condivido una visione concreta e pragmatica, basata sui fatti, non sulle parole. Il mio impegno sarà quello di rappresentare con forza le istanze del territorio – aggiunge – portando in Consiglio regionale le richieste di chi domanda più sicurezza, infrastrutture moderne, una sanità davvero accessibile e una burocrazia che sia finalmente al servizio del cittadino». Piunti sarà coinvolto anche nel lavoro sul fronte degli enti locali, in collaborazione con Enrico Rossi per il nord delle Marche e Daniel Matricardi per il sud, già responsabili enti locali della Lega.

L’onorevole Giorgia Latini, segretario regionale della Lega Marche, commenta: «La candidatura di Pasqualino Piunti rappresenta un valore aggiunto per tutto il centrodestra e per la Lega. La sua esperienza amministrativa e il suo radicamento sul territorio sono garanzie di serietà, concretezza e visione. Insieme a lui e al Presidente Acquaroli, potremo proseguire nel percorso di crescita e sviluppo di una Regione sempre più vicina alle esigenze reali dei cittadini».