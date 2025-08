E’ la terza edizione per la città di San Benedetto del Tronto che festeggia i famosi anni d’oro, un festival interamente dedicato agli anni ’80 e non solo, che in una serata unica trasformerà il centro della città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Organizzato da Associazione culturale Apat con direzione artistica di Claudio Marastoni, e l’approvazione del Sindaco Antonio Spazzafumo e dall’Assessorato attività produttive nella persona di Laura Camaioni, l’evento 80 Voglia di Musica-La notte della Lira, previsto per Sabato 9 Agosto a partire dalle 21.30 per le vie del centro e dalle ore 22.30 in Piazza Giorgini, ha già confermato un ricco cast che farà rivivere forti emozioni di quegli anni.

Il palcoscenico promette di far rivivere forti emozioni con la partecipazione di artisti iconici come Dik Dik, noti per il loro contributo alla scena beat italiana, Tracy Spencer, indimenticabile la sua hit “Run to Me” che spopolò nell’estate del 1986, Cecilia Gayle, i suoi successi sono i classici dei balli di gruppo che tutti conoscono ed hanno ballato almeno una volta, P. Lion, musicista e cantante che ha segnato la storia della musica dance degli anni ottanta, Johnson Righeira, indimenticabile per i pezzi cult “Vamos a la playa” e “L’estate sta finendo”. A seguire, fino a tarda sera, l’animazione sarà affidata ai dj Simon, dj Antonio Sacco, vincitore del dj contest Takes Over ’23 e dalla dj argentina Sakura con musica house, deep tech, e techno.

Un innovativo format, a cura di Takes Over, farà rivivere la magia degli anni 80 e non solo, vedrà una line-up di diversi Dj provenienti da tutta Europa, che si esibiranno contemporaneamente in postazioni musicali dislocate in vari punti strategici della città, creando un percorso sonoro diffuso e coinvolgente, capace di animare l’intero centro urbano.

A partire dalle 21.30 e fino a tardi, c’è la “Notte della Lira che ha lo scopo di animare il centro ed esaltare tutte le piccole attività commerciali autonome che hanno lì la propria sede. Sarà esposta anche una mostra dedicata ai francobolli, monete, cartoline, dischi in vinile e la storica mostra di banconote e monete della lira.

Tantissimi i punti d’interesse, segnalati in tutte le vie e nei punti strategici da un programma dettagliato. Si esibiranno band come “Zenigata” con le cover di Battisti, “Orchestra della Mezzanotte”, “The Holograms” con la loro musica internazionale, la musica pop è affidata alla “One Band” e diversi punti con Dj set, guest cars a cura di EmilCar.

E’ prevista anche un’area dedicata ai più piccoli a partire dalle ore 19, con attività e truccabimbi a cura di Croce Rossa Italiana sezione San Benedetto del Tronto e un’infinità di tavoli da gioco di ogni sorta, e sarà anche possibile approcciarsi alla lingua inglese con la presenza di uno spazio gestito da Wall Street English.