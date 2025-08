SAN BENEDETTO – “La squadra sta crescendo bene sia a livello fisico che tecnico”.

Queste le parole di mister Palladini dopo il test in famiglia di ieri, al Ciarrocchi, in cui sono andati a segno N. Toure e Konate. “In questo periodo si provano soluzioni diverse ma i ragazzi rispondono bene, a livello di mentalità e attenzione si applicano molto, siamo sulla buona strada. Mercato? Stiamo aspettando Lulli, vediamo come si svolge la sua preparazione, speriamo di recuperare il prima possibile anche Sbaffo così da essere quasi al completo, lui sta bene sta seguendo il piano di recupero, lo aspettiamo senza affrettare i tempi. Formazione? Nei test abbiamo provato diverse soluzioni, abbiamo giocatori che sanno ricoprire diversi ruoli e attaccano bene la profondità, per questo abbiamo provato Eusepi un po’ più arretrato. Può essere un’idea, poi sarà lo sviluppo del gioco che ci permette di fare certe cose. Dalmazzi? Martedì pomeriggio farà allenamento con Chiatante“.