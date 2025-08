ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si apre domani, 4 agosto, alle ore 21,30, nell’ormai consueta location dell’antistadio “Fonte dell’Olmo” di Roseto degli Abruzzi, il festival “Emozioni in Musica 2025″, in programma fino al 6 agosto, organizzato dall’associazione musicale Le Ombre, presieduta dal dottor Silvio Brocco, con la direzione artistica del musicista Morgan Fascioli, in collaborazione con il comune di Roseto e con il supporto di numerosi sponsor.

Ospite della prima serata sarà Marco Masini, che ripercorrerà i suoi più grandi successi oltre ad alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “10 Amori”; quest’anno è molto importante per Masini: il cantautore toscano celebra, infatti, 35 anni dal successo nella sezione Nuove Proposte (e del Premio della Critica) del Festival di Sanremo con “Disperato” e 30 anni dall’album iconico “Il Cielo della Vergine“.

“Con questo tour rifacciamo insieme un viaggio percorrendo questa strada lunga 35 anni ricondividendo tante storie che ne fanno parte. Attraverso i suoni, la musica e gli arrangiamenti si può tornare indietro a quei momenti, agli anni ‘90 e 2000. Conservo un bel rapporto con tutti i brani del mio repertorio, con brani come “Ci vorrebbe il mare”, ma anche con “Bella Stronza” (che quest’anno compie 30 anni) perché mi rendo conto di quanto vengano stimate anche da chi non ama in particolare la mia musica -– ha dichiarato Marco Masini.

Il secondo appuntamento sarà martedì 5 agosto con due opening act speciali in apertura, quelle del laziale Emanuele Colandrea e del teramano Francesco Sbraccia, vincitori rispettivamente della XXVII e della XXX edizione di Musicultura, e poi con l’esibizione di Setak, cantautore, compositore e chitarrista originario di Penne che nel 2024 ha conquistato la Targa Tenco per il miglior album in dialetto con “Assamanù”. Sarà, invece, Noemi la protagonista della serata finale della kermesse, in una data del suo “Nostalgia Summer Tour” che mercoledì 6 agosto chiuderà il festival. Attraverso la sua voce inconfondibile ed alla sua poliedricità, l’artista romana farà ascoltare le canzoni del suo ultimo album “Nostalgia”, il suo successo estivo “Oh ma”, oltre a innumerevoli successi come “Vuoto a perdere”, “L’Amore si odia”, “Per tutta la vita”, “Sono solo parole”.

I biglietti sono disponibili in prevendita sui siti di Ticketone e Ciaotickets, nei punti vendita autorizzati e in loco nella biglietteria situata nei pressi del luogo dell’evento.