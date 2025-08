SAN BENEDETTO – A causa delle forti precipitazioni in atto, Polizia Locale e volontari di Protezione civile hanno interdetto al transito quasi tutti i sottopassi ferroviari della città.

È importante evitare spostamenti se non sono veramente necessari.

Qui le indicazioni della Protezione Civile in caso di alluvioni:

https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/sei-preparato/