SAN BENEDETTO- L’atteso evento del 2 Agosto 2025 con Nicola Gratteri presso la location Harena ha attirato un foltissimo pubblico. Il noto magistrato intervenuto nell’ambito della rassegna Harena d’ Autore, ha presentato il suo ultimo lavoro dal titolo Senza scorciatoie, scritto insieme ad Antonio Nicaso, storico, giornalista e scrittore. Ha moderato la conversazione il sostituto procuratore della procura di Ascoli, la dottoressa Cinzia Piccioni, che parlando del libro ha affermato che “Esso ha una vocazione formativa ed è pregevole soprattutto per i ragazzi perché delinea delle alternative comportamentali di cui si può fare tesoro” sottolineando che “Il dottor Gratteri merita plauso per la sua attività giudiziaria: i processi istruiti, le condanne conseguite, l’impegno profuso senza se e senza ma a rischio costante della sua incolumità fisica e personale. A fronte di ciò ha avuto anche l’ardimento di abbinare alla lotta contro la criminalità organizzata, attraverso gli strumenti giudiziari, la sua vocazione socio culturale”. Tanti e diversi sono stati i temi affrontati e a un certo punto Gratteri ha affermato: “Spero di convincere quante più persone possibili a non piegare la testa, ad allenarsi guardandosi negli occhi e dire esattamente quello che pensano”. Ha poi spigato il titolo di questa sua ultima fatica dicendo “Senza scorciatoie cioè dobbiamo vivere onestamente, con principi, con valori in modo tale che in qualsiasi momento della vita noi possiamo dire no. Al potere, ricordatevi, non interessa se tu sei di destra o di sinistra ma che ci sia qualcuno sopra la tua testa che può rispondere di te, che garantisca per te perché poi sopra ci sono le camere di compensazione, ci sono i vasi comunicanti per mettersi d’accordo”. Tra le tante cose ha aggiunto che “Il giorno dopo che è stato ucciso Falcone tutti abbiamo pensato che di lì a poco sarebbe stato ammazzato Borsellino che lo aveva capito prima di tutti. La sua grandezza infatti è stata che lui, sapendo per certo che sarebbe stato ammazzato, è rimasto lì a lavorare. Falcone e Borsellino erano due persone ideologicamente diverse, non si somigliavano ma avevano in comune l’intelligenza, un’intelligenza superiore alla media”. Con lucidità, fermezza e passione Gratteri ha coinvolto tutti nell’interessante dialogo mostrando, oltre alla sua concretezza, una grande competenza