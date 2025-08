GROTTAMMARE – Edizione speciale quella del 2025 del festival della comicità grottammarese, poiché quest’anno spegne 40 candeline. La direzione artistica di Luca Sestili ha previsto lo svolgimento dell’intero concorso durante la seconda serata, mentre durante la prima serata del 1 agoato, il palcoscenico è stato interamente dedicato agli ospiti d’onore.

Innanzitutto una conduzione imprevedibile e divertente quella di Roberto Lipari (conduttore di Striscia la Notizia) affiancato inizialmente dalla storica voce di Marco Santin della Gialappa’s Band.

Ad aprire lo spettacolo è il vincitore della scorsa edizione Nicola Iannarelli, con il suo monologo sulla specie umana in confronto con gli animali. Il comico molisano ha l’onore poi di presentare gli otto comici in gara previsti per la serata del 2 agosto.

Il Cabaret prende piede con l’esibizione dell’imitatore Antonio Mezzancella, ormai volto conosciuto della tv che a più riprese sfoggia più di una quarantina di personaggi del suo repertorio.

E’ poi la volta di Vincenzo Comunale, giovane comico napoletano, che illustra quanto spesso la comicità involontaria sia migliore di quella scritta.

A seguire il comico rumeno Tiberio Cosmin che illustra in maniera disillusa le assurdità dei voli low coast.

Di seguito è la volta della comica romana Angelica Massera alle prese con le sue avventure londinesi e con il suo travagliato passato da secondogenita.

L’apice della serata si raggiunge con la consegna del premio Arancia d’Oro a Marco Santin, da parte del sindaco Alessandro Rocchi e il vicesindaco Lorenzo Rossi. Intervistato da Roberto Lipari, Santin ripercorre con il sorriso la sua lunga carriera da “disturbatore” televisivo e radiofonico. Approfitta del momento anche per affrontare un discorso tragico e molto difficile come il conflitto israelo-palestinese, con la cinvinzione che anche la comicità debba denunciare senza che si creino inutili divisioni .

La parte finale della kermesse è dedicata alla stand up comedy con due grandi nomi. Il primo è quelli di Velia Lalli, pronta a raccontare le sue vicissitudini con i gli ex e con i figli di questi ultimi.

Chiude il festival il pungente e senza freni Filippo Giardina, con il suo monologo sulla lotta LGBT e l’ascesa al potere.