SAN BENEDETTO – La spiaggia accessibile di San Benedetto ha ricevuto un nuovo, prezioso strumento per favorire l’inclusione delle persone con disabilità gravissime: un sollevatore donato da AISLA Marche, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

L’iniziativa, realizzata con il fondamentale supporto della Croce Rossa Italiana, sezione di San Benedetto, mira a rendere le spiagge delle Marche sempre più accoglienti e fruibili per tutti.

La comunità di persone affette da SLA nelle Marche è numerosa e spesso incontra notevoli difficoltà nell’accedere ai servizi balneari. Per questo, la donazione del sollevatore rappresenta un aiuto concreto e indispensabile. Il dispositivo, infatti, si affianca alle già presenti sedie “Job” e “Sofao”, completando l’offerta di ausili per la mobilità in spiaggia.

Il sollevatore può essere utilizzato direttamente sui lettini forniti dalla spiaggia o, in alternativa, in abbinamento alle sedie speciali per il bagno. La sedia Sofao, grazie ai suoi galleggianti, consente l’immersione totale in acqua, permettendo così anche a persone con disabilità gravissime di godere pienamente del mare. La sedia Job, invece, è più adatta per muoversi sulla sabbia e raggiungere il bagnasciuga.

Il sollevatore verrà concesso in comodato d’uso gratuito alla Croce Rossa di San Benedetto per tutta la stagione estiva. Sarà impiegato nelle spiagge accessibili gestite dalla Croce Rossa, ovvero quelle di San Benedetto Centro, Porto d’Ascoli e Grottammare, e verrà fatto ruotare in base alle esigenze e all’utenza.

“Durante i mesi invernali, il sollevatore tornerà in gestione ad AISLA Marche e sarà messo a disposizione delle famiglie che ne faranno richiesta. Questo permetterà a chi è in attesa di ricevere un ausilio simile dalla ASL di poterlo utilizzare nel frattempo, garantendo continuità e supporto“, ha chiarito Michela Bonifazi di AISLA Marche.

“Il Comitato di San Benedetto della Croce Rossa Italiana gestisce tre “spiagge dell’inclusione” proprio con l’obiettivo di rendere il mare accessibile a tutti. Non solo persone con disabilità, ma anche mamme con passeggini e chiunque desideri socializzare e stare bene in un ambiente inclusivo, sono benvenuti“, spiega la presidente Anna Mandolini

“L’idea di questa importante donazione è nata proprio dalla discussione sulla possibilità di sfruttare meglio il potenziale turistico di San Benedetto del Tronto in chiave di accessibilità. La necessità di un sollevatore era emersa a causa della difficile riparazione di un ausilio preesistente. Questo nuovo strumento si rivela fondamentale per patologie gravi come la SLA, dove il trasferimento da una sedia a rotelle a una sedia Job può risultare estremamente complesso”, ha concluso l’assessore alle politiche sociali Sanguigni.

La sinergia tra AISLA Marche e la Croce Rossa è stata cruciale per concretizzare questo progetto, dimostrando come la collaborazione tra associazioni possa fare la differenza nella vita delle persone con disabilità.

Senza il prezioso supporto della Croce Rossa, che assiste le persone con esigenze di mobilità complesse, l’efficacia di tali ausili sarebbe limitata.

Questo nuovo sollevatore è un tassello importante nel percorso verso una maggiore inclusione, un segnale tangibile dell’impegno delle associazioni e del territorio per un turismo e una socialità davvero accessibili a tutti.