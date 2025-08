RIPATRANSONE – ll palcoscenico del Teatro delle Fonti di Ripatransone si prepara ad accogliere una serata magica e coinvolgente: venerdì 1° agosto 2025 alle ore 21:30 va in scena “Strawberry Fields Forever – Il Musical”, uno spettacolo che celebra il mito intramontabile dei Beatles e l’energia travolgente del musical.

A portare in scena questa nuova produzione sarà Musical Insieme, in collaborazione con la scuola di danza Compagnia del Fiore . La regia è firmata da Elisa Ravanesi, con la direzione musicale di Valerio Marcantoni, l’aiuto regia di Sara Sonaglioni e la partecipazione del videomaker Gianmario Settimi, per una messa in scena ricca di musica, colore e creatività.

Un viaggio emozionante tra atmosfere psichedeliche, coreografie trascinanti e i grandi classici della band di Liverpool, per un tributo che saprà affascinare ogni generazione.

L’ingresso è libero, un’opportunità imperdibile per vivere un’esperienza culturale intensa e originale nel cuore dell’estate ripana.

L’evento è promosso dalla Città di Ripatransone e rientra nel calendario delle manifestazioni estive 2025.

Ulteriori info sui social Visit Ripatransone e su visitripatransone.it/estate2025