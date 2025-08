ASCOLI PICENO – Dal 1985, un cartoccio che sa di casa”: il 40° compleanno di Migliori Olive Ascolane si celebra in grande stile Ascoli Piceno. C’è una storia che profuma di fritto buono, di ricette custodite come tesori di famiglia, di passeggiate lente tra i sanpietrini di Piazza Arringo. È la storia di Migliori Olive Ascolane, che lunedì 4 Agosto spegne 40 candeline e celebra il suo celebre cartoccio di olive ascolane con una festa aperta a tutta la città.

Era il 1985 quando per la prima volta il profumo delle olive farcite e dorate usciva dal piccolo locale in Piazza Arringo. Da allora generazioni di ascolani hanno assaporato quell’inconfondibile cartoccio, simbolo di tradizione, gusto e autenticità. Per celebrare questo importante traguardo, Migliori Olive Ascolane invita tutti lunedì 4 Agosto, dalle 18 alle 22, a vivere una serata speciale proprio lì, dove tutto è cominciato.

Il programma della serata:

• dj set a cura delle Piacentine Production per animare la piazza con ritmo e allegria;

• lista Cocktail d’autore in collaborazione con Dirty Miscele Creative, preparati da barman professionisti che sapranno esaltare il gusto delle olive con drink sorprendenti;

• una dolce sorpresa finale: a chiudere la serata, la tradizionale zuppa inglese (il dessert preferito da Zè) omaggio dolce per tutti gli avventori!

“Sono 40 anni di amore per Ascoli, per le sue tradizioni, per il buon cibo – racconta la famiglia Migliori –. Questo cartoccio rappresenta la nostra identità e il nostro legame con la città. Vogliamo festeggiare con chi ci ha sempre scelto e con chi ci sceglierà ancora”.

Un invito che è un abbraccio collettivo: tutti sono benvenuti a brindare, assaporare, ricordare e sorridere insieme. Perché certe storie, proprio come le olive ascolane fatte a mano, non smettono mai di emozionare.

Appuntamento in Piazza Arringo: 40 anni… e non sentirli!