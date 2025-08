GROTTAMMARE – Si è tenuta, questa mattina 1° agosto, la conferenza stampa di apertura della 40esima edizione del Festival “Cabaret Amore Mio”, svoltasi presso l’hotel Roma che da sempre ospita e supporta il Cabaret più longevo d’Italia. Il Vicesindaco e Assessore alla crescita culturale e accoglienza turistica della città di Grottammare, Lorenzo Rossi ha sottolineato l’importanza del festival come un’istituzione della comicità italiana, evidenziando le trasformazioni necessarie per mantenere la rilevanza nel tempo. Il festival, che include una varietà di artisti e generi comici, è visto come una manifestazione culturale significativa per il territorio di Grottammare e un’opportunità per promuovere la cultura e il turismo locale.

Durante la conferenza di apertura erano presenti i vari partner e sponsor che supportano l’evento, che cercano di attrarre sia un pubblico tradizionale che nuovo, come “l’Associazione culturale teatrale Amat che da sempre rappresenta il soggetto pubblico che ci supporta in tante iniziative importanti”, ha sottolineato il Vicesindaco. “Non potremmo fare tutto questo se non avessimo una grande collaborazione sul territorio, con gli enti locali che sono soci solidi di Amat e ciò ha portato chiaramente ad aumentare il nostro bilancio da 6 milioni di tre anni fa a 10 milioni”. ha dichiarato il presidente Piero Celani.

La quarantesima edizione ha dei nuovi partner, tra cui la Bcc Banca del Piceno che si qualifica come “banca del territorio”. “Siamo voluti anche noi essere presenti ad un’iniziativa così importante e siamo lieti di aver sponsorizzato il Cabaret Amore Mio, dimostrando come anche le banche, soprattutto quelle del territorio, sono vicine ad eventi culturali della cittadinanza – ha sottolineato il presidente della Bcc Banca del Piceno, Sandro Donati – e fin quando sarò io presidente continueremo a sostenere questo importante Festival”.

Tra i protagonisti e sostenitori di questa quarantesima edizione figurano anche Rosina Bruni dell’associazione Lido degli Aranci, affiancata da Daniele Mariani, il presentatore Marco Santin della Gialappa’s Band e Pietro Antonante di Pea Cosmetics. Una grande partecipazione a sorpresa di quest’anno è quella di Rai Radio 2 che sarà partner dell’evento con una presenza di primo piano: seguirà il festival in diretta e trasmetterà le esibizioni registrate all’interno della propria programmazione nazionale.

“È un orgoglio per noi essere qui – ha dichiarato Antonante –. Con i miei soci portiamo in tutta Italia un concetto di bellezza legato anche al benessere interiore. Per questo abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa: Cabaret Amore Mio diffonde allegria e bellezza, e noi vogliamo essere parte di questa missione.” Antonante ha inoltre ricordato il format “Festa Unica”, già realizzato con Lorenzo Rossi in passato, che unisce intrattenimento, comicità e promozione del territorio. “Il sorriso è il primo anti-age – ha affermato – e non c’è niente di più bello di vederlo sui volti delle persone. Siamo felici di sostenere un progetto che porta luce e vitalità alla comunità.”

La manifestazione, curata artisticamente da Luca Sestili per il secondo anno consecutivo, ospiterà nel corso delle due serate artisti come Massimo Lopez, Andrea Delogu, Antonio Mezzancella, Francesco Paolantoni, Angelica Massera, Filippo Giardina, Trio La Ricotta, e altri volti noti del panorama comico italiano. La musica sarà affidata al quartetto Le Divinæ, giovane e talentuosa formazione marchigiana.

Al centro dell’evento anche il concorso per nuovi comici, curato dall’associazione Lido degli Aranci e dalla Pro Loco di Grottammare, che ha selezionato otto finalisti in tutta Italia, da Roma a Rimini, da Napoli a Bologna. “Quest’anno volevamo il meglio – ha spiegato Daniele Mariani –. In occasione del 40° compleanno del festival, abbiamo portato a Grottammare le promesse più interessanti del cabaret italiano.”

Lo spirito dell’iniziativa resta immutato: offrire due serate di intrattenimento intelligente, promuovere la cultura dell’umorismo e valorizzare il territorio. L’appuntamento è per questa sera e domani, 2 agosto, con il gran finale e la proclamazione del vincitore del concorso comico. L’appuntamento è per questa sera con la prima serata ufficiale del festival, che inizierà alle 21.15 alla Terrazza sul Mare: sul palco salirà Roberto Lipari alla conduzione, affiancato dal sound tutto al femminile delle Diviniles e per domani con la consegna del Premio Unica 2025. La comicità, ancora una volta, diventa veicolo di identità, comunità e orgoglio marchigiano.