SAN BENDETTO – Aula gremita all’Hotel Calabresi ieri sera, mercoledì 31 luglio, per l’arrivo di Elly Schlein, ospite della rassegna letteraria “Incontri con l’autore”. L’occasione era la presentazione del suo libro “La nostra parte”, ma l’incontro si è presto trasformato in un confronto politico. Non è passato inosservato tra il pubblico il fatto che, nonostante l’aula fosse gremita per ascoltare Elly Schlein, unica donna protagonista della serata, al tavolo del confronto fossero presenti soltanto moderatori uomini.

Schlein ha aperto il suo intervento con un chiaro messaggio sul piano regionale, dichiarando pieno sostegno alla candidatura di Matteo Ricci per le prossime elezioni nelle Marche. Nel suo intervento, la segretaria ha poi ampliato lo sguardo su uno dei temi centrali della campagna: la sanità pubblica e il suo radicamento nei territori.

La sanità italiana vive una sfida cruciale: garantire a tutti i cittadini, indipendentemente da dove abitano, un accesso equo e reale alle cure. A sottolinearlo è la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha recentemente richiamato l’attenzione su come il diritto alla salute, anche nelle Marche, rischi di essere “un diritto a metà” se dipende dalla distanza dai presidi sanitari. “Se il mio diritto alla salute dipende da quanto dista la mia casa da un ospedale di un grande centro urbano, io lo percepirò come un diritto a metà,” ha affermato Schlein, evidenziando la necessità di potenziare le strutture territoriali come le “case della comunità”, pensate per avvicinare le cure ai cittadini.

La segretaria ha anche posto l’accento sulla tutela degli anziani e delle persone non autosufficienti. Un tema particolarmente sentito riguarda la salute mentale, spesso trascurata: “La salute mentale non può e non deve essere un tabù in questo Paese.” Schlein ha denunciato una forte disparità territoriale, raccontando che “se una ragazza soffre di un disturbo del comportamento alimentare, la sua possibilità di curarsi in Italia dipenda esattamente da dove è nata.” Questa situazione rappresenta, per la segretaria, una chiara violazione dell’articolo 3 della Costituzione, che tutela l’uguaglianza: “La tua possibilità di curarti non può dipendere né da dove nasci, né dalla famiglia in cui nasci, né dal portafoglio che hai in tasca.”

Poi il discorso si è allargato ai temi internazionali, con parole durissime verso i leader delle destre sovraniste: “Abbiamo visto che delegittimano le Nazioni Unite, attaccandole, venendo via dalle agenzie che sono le emanazioni delle Nazioni Unite, e attaccano ovunque la magistratura, in tutti i loro paesi”. Secondo Schlein, il punto centrale è che “questa destra di Trump, di Netanyahu, di Orban, ma pure di Meloni, non accetta in fondo di essere sottoposta alla legge.

Ha poi aggiunto: “Se fai saltare le sedi multilaterali, rimane un’altra legge, che è esattamente il loro obiettivo: cancellare il diritto internazionale e sostituirlo con la legge del più ricco e del più forte. Per questo noi ci dobbiamo battere contro questa visione”. Nel passaggio dedicato alla situazione italiana, ha denunciato un attacco sistematico ai principi democratici: “Quando tu attacchi la libertà di stampa, metti bavagli, colpisci ogni giorno la magistratura, soprattutto se indaga su di te, e approvi decreti sicurezza con norme peggiori del codice Rocco, allora capisci che ci dobbiamo preoccupare”.

Schlein ha poi criticato anche le riforme istituzionali proposte dal governo Meloni: “La riforma del premierato è pericolosa. È l’idea del ‘dateci una delega in bianco per cinque anni, poi ci pensiamo noi’. Ma la democrazia non è votare ogni cinque anni e poi tacere, è costruire partecipazione, dare voce ai territori e non avere paura del dissenso”. Applausi e partecipazione hanno scandito tutta la serata, segno di un pubblico attento e coinvolto, in una sala piena fino all’ultimo posto.