Riviera Oggi Estate 2025, non solo eventi dal 2 all’8 agosto

Sette giorni di incanto ti attendono! Riviera Oggi Estate ti accompagna in una settimana mozzafiato dove storia, arte, cultura, musica e tradizioni si fondono in un’esperienza indimenticabile. Sfoglia le pagine seguenti per immergerti nelle peculiarità della nostra terra e non perdere nemmeno un evento di questa estate.

In questo numero… A San Benedetto una settimana dedicata al buon umore e al divertimento, con “Risate in Palazzina” e il Carnevale Estivo che torna per la gioia di grandi e piccoli. Ad Ascoli Piceno, appuntamento con la storia per la Quintana in onore di Sant’Emidio: lasciati trasportare nel cuore del Medioevo, immergiti nella giostra di agosto e nel corteo storico tra stendardi colorati, zoccoli scalpitanti e sete preziose per apprezzare appieno il cuore antico di Ascoli. I sei sestieri (Piazzarola, Porta Maggiore, Porta Romana, Porta Solestà, Porta Tufilla e Sant’Emidio) sono pronti a sfidarsi il 3 agosto per la conquista del Palio in una giornata carica di emozioni. Appuntamento col Medioevo anche ad Acquaviva Picena (AP) dove andrà in scena la rievocazione di Sponsalia nella suggestiva Fortezza. Se hai voglia di buon cibo ce n’è per tutti i gusti: a Cupra Marittima (AP) la Festa del pesce azzurro entra nel vivo; a Offida (AP) puoi gustare il Chichìripieno, a Montefiore (AP) ti aspetta la sagra della frutta, mentre a Pagliare (AP) potrai assaporare i tradizionali maccheroncini alla pagliarana mentre ti diverti a suon di musica live. Se hai voglia di leggerezza e risate “Cabaret Amore mio” a GROTTAMMARE (AP) è l’evento che fa per te.

