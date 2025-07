Giovedì 31 luglio alle ore 21.30 presso l’Hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto, Elly Schlein sarà ospite della rassegna “Incontri con l’Autore” per presentare il suo libro “L’imprevista. Un’altra visione del futuro”, edito da Feltrinelli e scritto in dialogo con la giornalista Susanna Turco. A moderare l’incontro sarà il giornalista Valerio Baroncini.

Introdotta dal presidente dell’associazione I Luoghi della Scrittura Mimmo Minuto, Schlein proporrà un racconto personale e politico inedito, nel quale intreccia le esperienze della sua vita – dall’infanzia in Svizzera alla militanza con Obama, fino alla recente elezione a segretaria del Partito Democratico – con una riflessione ampia e profonda sul futuro della sinistra e della democrazia in Italia.

Il libro, costruito in forma di dialogo, si propone come un manifesto politico più che un’autobiografia: diritti civili, giustizia sociale, transizione ecologica, sanità pubblica e scuola sono al centro di un progetto che vuole «ricostruire un’identità collettiva inclusiva e capace di affrontare il cambiamento».

Schlein si presenta come una leadership “imprevista”, frutto di un percorso non convenzionale ma profondamente radicato nelle sfide del presente. L’autrice non rinuncia a una critica interna al centrosinistra, proponendo un’idea di comunità fondata su nuove pratiche politiche e su una partecipazione reale.

«La speranza è un lavoro collettivo» afferma Schlein nel libro, e l’intera opera è un invito a ripensare la politica come cura del bene comune, in opposizione a modelli autoreferenziali o nostalgici.

L’incontro, a ingresso libero, è organizzato dall’associazione I Luoghi della Scrittura e dalla libreria Libri ed Eventi, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e il contributo di BPER Banca e Inim. Collaborano all’iniziativa l’associazione Pelasgo 968, il Circolo dei Sambenedettesi, il Club degli incorreggibili ottimisti, la società Tokedo e la cooperativa La Fabbrica dei Fiori.