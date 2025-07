A cura dei nostri inviati Mauro Vannini, Antonio Di Salvatore e Leonardo Frattali

SAN BENEDETTO – Il presidente del Consiglio comunale di San Benedetto del Tronto Bruno Gabrielli ha convocato il civico consesso per sabato 30 luglio alle 9 in prima convocazione e, in caso di seduta deserta. il 1° agosto alle 21 in seconda convocazione. Nove i punti all’ordine del giorno (VEDI QUI).

18.00 Numero legale raggiunto, il Consiglio può iniziare.

18.02 Comunicato il passaggio di Pasqualino Piunti alla Lega.

18.05 Interrogazione di Luciana Barlocci all’amministrazione in merito alla mancata pulizia dei cassonetti dei rifiuti: “Quali interventi intendete mettere in pratica per risolvere il problema?” Risponde l’assessore Lorenzo Vesperini: “Come da lei sottolineato queste situazioni creano disagi di decoro, come amministrazione ci stiamo prodigando per garantire un calendario aggiornato della pulizia dei cassonetti, già fatta nei mesi di maggio e giugno. Per quanto riguarda i cassonetti dei ristoranti e alberghi, devono essere puliti con senso civico dalle stesse attività per garantire il decoro urbano”.