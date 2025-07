Una dovuta e necessaria precisazione: in acqua non è mai entrato nessun civile. Il soccorso è stato prestato esclusivamente da operatori Subacquei della Guardia Costiera, il ragazzo – con un gesto nobile ed elevato, ha collaborato insieme ad altri nello sforzo di sollevare la signora dall’acqua per posizionarla sulla balaustra. Un ringraziamento va a lui e a tutto il personale della Componente Subacquea della Guardia Costiera, che proprio quest’anno compie 30 anni. Senza il loro pronto intervento le conseguenze sarebbero state ben peggiori, visto che in quei pochi attimi è estremamente difficile aprire la portiera per via della differenze di pressione. Un ringraziamento particolare al Capitano di Fregata Giuseppe Simeone che ci ha aiutati a ricostruire l’esatto andamento della vicenda, di quei istanti concitati, ma che per fortuna si sono risolti per il meglio grazie al coraggio e al valore degli uomini che sono prontamente intervenuti.