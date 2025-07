GROTTAMMARE – Tramite un comunicato stampa, il comune di Grottammare ha comunicato gli aggiornamenti relativi alle problematiche causate dal maltempo.

Di seguito le parole del comunicato sui lavori svolti: La mattinata odierna è proseguita con le attività di pulizia e rimozione dei detriti sassosi lungo la Strada Statale 16, nel tratto di Ischia I, particolarmente colpito dall’intensità della pioggia, e con il monitoraggio del territorio alla ricerca di problematiche non ancora segnalate, soprattutto nelle zone periferiche. È stato rimosso anche il tronco di pino caduto nella pineta del Lungomare, a nord del Tesino. Grazie a un intervento tempestivo e coordinato, già in serata risultavano percorribili i sottopassaggi

ferroviari dei quartieri Ischia I e Ischia II, rispettivamente in via Bruni e in via Dante Alighieri. Alla completa rimozione dell’acqua è seguita la pulizia della sede stradale. Interventi di pulizia sono stati eseguiti anche in tutte le caditoie stradali delle aree colpite, ostruite da fogliame e detriti trasportati dal nubifragio. La circolazione è stata ripristinata in serata anche nella più periferica via San Leonardo, dove era stato segnalato lo scivolamento del terreno fangoso che ostruiva la carreggiata.