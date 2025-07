ASCOLI – L’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno continua a rafforzare il proprio organico con una serie di nuove assunzioni e incarichi, mirati a potenziare i reparti ospedalieri e i servizi sanitari del territorio. Diverse le determine firmate nei giorni scorsi dal direttore generale Antonello Maraldo, volte a colmare carenze e garantire una maggiore efficienza nei servizi, in particolare durante il periodo estivo.

Tra i provvedimenti più significativi, spicca l’assegnazione di un nuovo dirigente medico specialista in neuropsichiatria infantile per l’unità operativa di cure tutelari: si tratta di un incarico temporaneo triennale che prenderà il via il prossimo 1° settembre.

Sempre nella giornata di lunedì 28 luglio, è stata disposta anche l’assunzione a tempo determinato di una dirigente psicologa per il Dipartimento di salute mentale, grazie allo scorrimento di graduatoria. Questo nuovo ingresso si aggiunge a un’altra unità assegnata allo stesso dipartimento lo scorso 18 luglio.

Per il laboratorio biomedico, l’A.S.T. ha invece finalizzato, tramite mobilità volontaria, l’assunzione a tempo indeterminato di un tecnico sanitario di laboratorio biomedico, operativo dall’8 agosto. Inoltre, con specifici avvisi pubblici, sono stati reclutati due dirigenti medici a tempo determinato destinati a rafforzare le unità operative complesse di medicina fisica e riabilitativa e di medicina trasfusionale.

Importanti novità anche per l’unità operativa complessa di oculistica: con determina del 25 luglio, è stato indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici in oftalmologia. Un altro avviso pubblico riguarda la figura di un dirigente ingegnere, che sarà inserito a tempo determinato nell’unità operativa Patrimonio, nuove opere e attività tecniche. Sempre tramite concorso è stato inoltre conferito un incarico per la dirigenza delle professioni sanitarie nell’area della riabilitazione.

Parallelamente, in vista del picco estivo, è stato potenziato il personale del Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto del Tronto, grazie all’apertura della terza sala. Dal 28 luglio entreranno in servizio due nuovi operatori sociosanitari per il turno pomeridiano, mentre un infermiere ha già preso servizio il 7 luglio. Dal 15 giugno al 15 settembre sono attivi anche tre medici nel turno diurno (h12) per la gestione dei codici minori.

Infine, l’A.S.T. ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di tre medici destinati ai Pronto soccorso di Ascoli e San Benedetto: sono già pervenute cinque candidature.

Un pacchetto di assunzioni e incarichi che testimonia l’impegno dell’azienda nel garantire un rafforzamento concreto e tempestivo dei servizi sanitari, in particolare in un periodo critico come quello estivo.