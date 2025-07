SAN BENEDETTO – Un’ondata di maltempo si è abbattuta ieri sul Piceno, scatenando un nubifragio con raffiche di vento, piogge torrenziali e grandine.

Le aree di San Benedetto del Tronto e Grottammare hanno subito i maggiori danni, con estesi allagamenti che hanno messo in difficoltà le attività e i commercianti colpiti.

La macchina dei soccorsi non si ferma: i Vigili del Fuoco sono impegnati senza sosta, registrando stamattina 24 nuove uscite che portano il totale a 70 interventi già conclusi e altri 50 in coda ancora da gestire.

Già dalla notte, le idrovore sono in azione per liberare i seminterrati dall’acqua, che in alcuni casi ha superato il metro di altezza. Un prezioso aiuto è arrivato anche dalle squadre di Forlì e Rimini, operative dalla scorsa notte.