Questa sera, martedì 29 luglio, alle ore 21,30, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto, Natasha Stefanenko presenterà il suo libro dal titolo “Dalle Marche con amore. Guida sentimentale alla regione dell’infinito” (Ed. Cairo). Dialogherà con lei Giovanna Frastalli.

Attrice, conduttrice e modella molto amata dal pubblico italiano, Natasha Stefanenko in questo volume racconta il suo personale rapporto con le Marche, regione che l’ha accolta come una seconda casa e che ha saputo trasformare la sua vita. Il libro, molto più di una guida, è un diario intimo e affettivo, un racconto autobiografico che attraversa borghi, colline, sapori e volti di una terra autentica, ancora poco contaminata dal turismo di massa.

Tra le pagine si alternano suggestioni poetiche, storie quotidiane e osservazioni lucide, che rivelano una nuova identità: quella di una donna russa che ha scelto di essere italiana, non per nascita, ma per amore. Il testo parla anche di cambiamento, di cosa significhi trovare una casa lontano dalla propria e di quanto possa essere forte il legame con un territorio che ti adotta senza riserve.

“Le Marche mi hanno insegnato la bellezza della lentezza e del silenzio, mi hanno fatto riscoprire la natura e il valore della semplicità – ha spiegato più volte l’autrice.

Con uno stile limpido, Natasha Stefanenko offre uno sguardo sincero e coinvolgente su una regione ancora da esplorare con il cuore.