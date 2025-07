ASCOLI PICENO – Alfa in concerto ad Ascoli l’11 agosto all’arena Squarcia.

L’annuncio di questo nuovo tour estivo arriva a un anno di distanza dall’uscita del suo album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” (Artist First), un disco che ha ottenuto un grande riscontro e che ha segnato una nuova fase della sua carriera artistica preparando il terreno per il suo primo tour nei palazzetti, un’esperienza unica che ha visto Alfa protagonista di eventi memorabili.

Il 2025 sarà quindi un anno ricco di live, e Alfa promette di regalare ai suoi fan momenti speciali e indimenticabili, con una serie di concerti che andranno a completare e arricchire il suo percorso musicale, un viaggio che continua a coinvolgere e ad emozionare chiunque lo ascolti.

I biglietti per il concerto di Alfa all’Arena Squarcia sono in vendita sui circuiti TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket e presso la Biglietteria del Teatro Ventidio Basso (Piazza del Popolo).