SAN BENEDETTO – Ormai da diversi anni, il Var e la tecnologia a supporto degli arbitri, sono diventati una consuetudine all’interno del mondo del calcio, degli strumenti che hanno cambiato profondamente il nostro modo di interpretare le decisioni arbitrali. Tutto ciò però è stato fino ad ora limitato ad una fascia elitaria di questo mondo, quella delle categorie più elevate, questo dovuto principalmente ai costi che andrebbero sostenuti per usufruire di certe tecnologie.

All’alba della stagione 2025-26, possiamo però dire che queste barriere stanno per essere eliminate e che anche la prossima Serie C avrà a disposizione la sua tecnologia, introducendo per la prima volta il Football Video Support. Questo strumento sarà una sperimentazione del Var a chiamata, chiamato anche Var Light, che rispetto a quello già presente in Serie A, avrà dei costi minori e sarà quindi accessibile anche ad una categoria come la Serie C.

Daniele Orsato, designatore della Can C, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport lo ha descritto così:” Come funzionerà? Il quarto ufficiale controllerà ogni frame delle azioni e ogni allenatore avrà due chiamate a disposizione: se ha ragione le mantiene e se no le perde. Poi, sarà l’arbitro ad andare al video a guardare e controllare le richieste dei tecnici prendendo la decisione opportuna”. Grazie a questo tipo di gestione delle immagini, non sarà necessario il supporto di due arbitri aggiuntivi, cosa che accade con il Var tradizionale.