Sicurezza anti-drone, con Fi.Fa. Security. Scopri il servizio

PUBBLI REDAZIONALE - La presenza di droni non autorizzati è cresciuta in modo esponenziale, diventando una minaccia concreta per la sicurezza di eventi, aree turistiche, infrastrutture sensibili e siti privati. Oggi è finalmente possibile difendere i propri spazi con un servizio completo di Sicurezza Anti-Drone. Guarda la video-intervista all'esperto Giuseppe Ferrara

di Redazione