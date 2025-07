Il calendario di Serie C Girone B si apre subito, di scena, per la Samb, al Riviera delle Palme, contro un’altra neopromossa, il Bra. Mister Palladini commenta così la prima di andata del 24 agosto: “Le prime gare sono sempre delle incognite perché non sai mai il gioco e le caratteristiche degli avversari e per questo sono imprevedibili. Il vantaggio è poter inaugurare il campionato dinanzi al nostro pubblico caloroso e coinvolgente. Penso possa essere un’arma in più per noi ma la gara, così come le altre, vanno tutte giocate”.

Il primo vero test ufficiale pre-campionato, però, sarà il primo turno eliminatorio in Coppa Italia contro la Vis Pesaro previsto per sabato 16 agosto, reduce dall’ottimo torneo dello scorso anno, e che sarà, ironia della sorte, la chiudifila del campionato: “Una partita importante contro una squadra forte che lo scorso anno ha ben figurato nei playoff ed ha fatto molto bene – Aggiunge il mister dei rossoblu – Ha una propria identità, con un allenatore esperto che ha viaggiato ad alti livelli e che, anche quest’anno, potrà dire la sua. Ma noi dovremo farci trovare pronti per questo inizio di stagione e cercare di partire con il piede giusto”.

Palladini inoltre è intervenuto anche sul tema sicuramente più caldo in vista di questa stagione, ovvero il derby con l’Ascoli, che tornerà a disputarsi a distanza di quasi quarant’anni: “Adesso dobbiamo pensare di fare bene in questo avvio cercando di non sfigurare e far valere la nostra identità, poi quando ci sarà il derby cercheremo di preparare il match nel migliore dei modi. Le partite di questo girone sono tutte toste, complicate ed imprevedibili, come quelle dello scorso anno. E’ un torneo ricco di piazze importanti, alcune delle quali hanno alle spalle anni di Serie A, ma noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che cercheremo di fare il massimo tentando di mettere in difficoltà tutti”.

Intanto al Ciarrocchi la Samb continua la preparazione pre-campionato faticando alacremente: “Abbiamo lavorato tanto in questi 17 giorni, le impressioni avute nei test sono buone, ma questo non deve farci esaltare. Deve farci capire, anzi, che l’atteggiamento da avere è di essere una squadra che corre, lotta e sfrutta al meglio le proprie qualità cercando di mettere in difficoltà tutti. Sia i nuovi arrivati che i riconfermati si stanno amalgamando bene tra loro, ho trovato dei giocatori importanti, interessanti, con lo spirito giusto. Abbiamo cercato soprattutto giovani che avessero grinta ed ambizione e che fossero ben consapevoli del club dove sarebbero andati a giocare. E’ un gruppo sano, affiatato che sa di dover dare il massimo in qualsiasi situazione”.



Infine il mister conclude definendo gli obiettivi della Samb: “Fare bene, consolidarsi in questa categoria e valorizzare i nostri giovani”.