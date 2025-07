SAN BENEDETTO – Martedì 29 luglio, presso la Sala consiliare del Comune, è stata presentata la terz edizione del Festival “La Risacca dei Ricordi”, la rassegna dedicata agli incontri con gli autori del genere Memoir. Il Festival è stato organizzato dall’associazione “I Luoghi della Scrittura” e dalla libreria “Libri ed Eventi“. Dopo il successo dell’edizione di esordio e la seconda edizione dello scorso anno, il Festival torna anche quest’anno con nuovi appuntamenti che si svolgeranno tra il 29 e il 1° settembre 2025.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il Sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessora alla cultura, Lia Beltrami, il direttore artistico Andrea Vianello e il presidente dell’associazione “I Luoghi della Scrittura”, Mimmo Minuto. Il programma di quest’anno vedrà la partecipazione di Antonio Ingroia, Maurizio Landini, Massimiliano Buzzanca, Antonio Pascala, Saba Anglana, Martina Pucciarelli, Luigi Contu e Giulio Napolitano.

Il format dell’evento prevede solo autori che nelle opere narrano le loro memoria ed esperienza – ha spiegato il direttore artistico Andrea Vianello. – Questo ‘limite’ in realtà ci permette di spaziare parecchio nel genere del memoir, essendo questo popolato da scrittori professionisti, ma anche da personaggi di spicco che, a un certo punto della loro vita, hanno deciso di pubblicare le proprie memorie”.

Il programma si presenta con un programma molto intenso, scaturito dalla grande voglia di crescere della manifestazione e dalla nostra volontà di fare in modo che si affermi come un punto di riferimento per gli appassionati del genere Memoir e per gli appassionati di lettura e letteratura in generale.

“Il Festival di quest’anno – ha aggiunto Vianello – sarà concentrato in tre giorni con scrittori di spicco come il grande giornalista dell’Ansa, Luigi Contu e l’autorevole magistrato Antonio Ingroia e il sindacalista e Segretario generale della Cgl, Maurizio Landini. Per chiudere poi con il figlio del già Presidente della Repubblica, Giulio Napolitano”.

“Il Festival del Memoir è un evento unico – ha concluso l’assessore alla cultura Lia Sebastiani – Non ha eguali in tutta Italia e rimane uno degli eventi strategici sui quali contiamo per promuovere il nome di San Benedetto in tutto il Paese. Di questo voglio ringraziare gli organizzatori dell’evento, Andrea Vianello, uno dei nomi più prestigiosi del giornalismo italiano, e l’inarrestabile Mimmo Minuto che è sempre all’opera per portare in città i grandi autori della scena letteraria italiana”.

La rassegna culturale in programma è gratuita e i relativi incontri si svolgeranno presso il locale “Niwa Food & Drink”, lo stabilimento balneare “Da Luigi” e la “La Palazzina Azzurra”.