SAN BENEDETTO – Oggi 29 luglio, presso la sala consiliare del comune, si è svolta la cerimonia di premiazione della squadra Il Faro di San Benedetto che ha conquistato un prestigioso secondo posto del podio nel torneo di Coppa Italia, disputatosi a Ferrara lo scorso 13 aprile, dimostrandosi una delle squadre più brillanti nel panorama italiano di Baskin.

Durante la conferenza stampa sono interventi oltre al Sindaco, Antonio Spazzafumo, anche l’Assessora allo Sport, Cinzia Campanelli, l’assessore alle Politiche Sociali, Andrea Sanguigni e il Presidente della squadra “Il Faro”, Giovanni Marzetti.

La squadra Il Faro, nata tre anni fa, ha già fatto parlare di sé in tutta Italia, formata da ragazze e ragazzi e seguita dai coach Giovanni Assenti, Giovanni Marzetti e Fiammetta Silvi, ha saputo farsi strada a suon di passione e gioco di squadra. Il Baskin è uno sport innovativo che promuove l’inclusione e fa parte dell’Ente Italiano Sport Inclusivi (Eisi), riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico. Uno sport, quest’ultimo, che prende ispirazione dalla pallacanestro, ma le sue regole sono pensate per permettere a persone con e senza disabilità, uomini e donne, di giocare insieme nella stessa squadra.

Grande gioia per l’amministrazione comunale assegnare quest’oggi, i singoli riconoscimenti ai giocatori di una squadra fenomenale come “Il Faro”, che ha dimostrato grande professionalità e un forte spirito di coesione. La premiazione ha celebrato non solo i risultati ottenuti sul campo, ma anche i valori di inclusione, rispetto e cooperazione che il team porta avanti con passione.