Protagonista della serata sarà Raffaello Simeoni, artista poliedrico, è oggi uno dei principali interpreti della musica popolare italiana, capace di unire ricerca etnografica, creatività musicale e performance coinvolgenti, portando la tradizione della Sabina in dialogo con le sonorità world contemporanee. È un vero artigiano del suono, capace di reinventare il patrimonio della tradizione con sapiente maestria riscoprendo melodie medievali e canti della tradizione rurale della Sabina,

contaminandoli con ritmi mediterranei, balcanici, celtici e non solo. Presenterà il suo ultimo e affascinante progetto: Mirabilia, un Cd-Book pubblicato nell’aprile 2025.

“Prendi una canzone, una musica che ti piace e ti emoziona, ascoltala in tutti i modi, fino a non poterne più, fino a possederla per sempre. Ci cresci insieme, la suoni, la canti, ci ridi e ci piangi, la porti con te. Così ho alimentato le mie passioni, le ho unite alla mia vita e alla mia storia, alla

mia voce, ai miei strumenti, a quelle dei miei amici, a tutte le amate tradizioni, a quei suoni e dialetti, partendo sempre dalla mia terra, la Sabina. – come ha sottolineato il musicista Raffaello Simeoni – Questo è Mirabilia, pensato come un percorso, una guida per appassionati viaggiatori e pellegrini all’interno di una camera delle curiosità, dove ogni tanto si incontrano meraviglie della mia personale collezione, straordinarie musiche e storie che sono comuni esperienze per tanti altri.”

Un’opera preziosa e multidisciplinare che unisce musica, parole e immagini: un viaggio emotivo e artistico all’interno della “stanza delle meraviglie” dell’autore. Nel del volume, testi, liriche e disegni firmati dallo stesso Simeoni si affiancano a parole e versi ispirati dalle sue composizioni, scritti da amici, poeti e narratori. Mirabilia è un percorso emozionale che fonde musica e poesia, radicato nelle tradizioni della sua terra ma aperto al mondo.

Accanto a Raffaello Simeoni, saliranno sul palco Carlo Ferretti (percussioni) e Franco Matarese (fisarmonica e sintetizzatori), per un live denso di atmosfere, ritmo e emozione. Ad accompagnare la musica, ci sarà il reading poetico interpretato da Gianluca Marinangeli, attore, regista, autore teatrale e formatore, presidente dell’associazione Sogni e Sipari Aps e speaker coach di TedxFermo , che darà voce ai testi con la sua intensità espressiva.