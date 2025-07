MARTINSICURO – La comunità ha reso omaggio a una delle figure più significative della sua storia religiosa e sociale: don Sigismondo Liberati, primo parroco della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù. A oltre settant’anni dalla sua scomparsa, la comunità ha ricordato il sacerdote con la posa di una nuova lapide tombale presso il Cimitero comunale, in un’iniziativa promossa dall’attuale parroco don Anselmo Fulgenzi.

Nato nel 1878 e scomparso nel 1954, don Liberati fu nominato parroco nel 1923, guidando la parrocchia nei delicati anni della sua fondazione. I lavori della chiesa, iniziati nel 1919, si conclusero solo nell’estate del 1926, anche grazie al suo impegno costante.

Ma il suo contributo andò ben oltre l’ambito pastorale: don Sigismondo fu infatti un convinto promotore dell’arte sacra e della cultura. Negli anni 1941-1942, il pittore sambenedettese Giuseppe Pauri (1882-1949), allievo di A. Carolis e L. Seitz ed autore tra l’altro, del notevole ciclo pittorico della “Cappella del Messico” nella Basilica di Loreto, iniziò la decorazione dell’abside. L’iniziativa fu del vice parroco don Primo Plebani (1916-1973), martinsicurese membro della Commissione Diocesana di Arte Sacra. Pauri fece rialzare i muri absidali di 5 metri, e in essi furono aperti otto oculi per illuminare meglio l’interno. L’artista marchigiano si occupò dell’arredo dell’abside: sottotetto a cassettoni, dipinti, mosaici, vetrate, altare e pala d’altare con edicola per la statua del Salvatore, in marmo e mosaico, balaustrata in marmo e arco trionfale. Nel 1953 furono aggiunte le navate laterali, già previste nel progetto originario. Lo stesso don Primo promosse la costruzione della torre campanaria con l’orologio, completata nel 1961, con cuspide di rame e di oro.

In uno dei Santi Apostoli raffigurati sarebbe visibile proprio il volto di Don Sigismondo, segno del legame profondo tra spiritualità e arte che lo caratterizzò.

Attento ai bisogni della comunità, don Liberati fu anche un prezioso sostegno per i pescatori di Martinsicuro, che spesso aiutava anche materialmente nei momenti di difficoltà.

La nuova lapide, più che un semplice intervento di restauro, rappresenta un segno tangibile di gratitudine e memoria. Un gesto simbolico che unisce passato e presente, rinsaldando l’identità spirituale e culturale della città. L’iniziativa di don Fulgenzi sottolinea l’importanza di non dimenticare le figure che hanno contribuito a costruire il volto della Martinsicuro di oggi, mantenendo vivo il ricordo per le generazioni future.

SI auspica ora che questo gesto simbolico possa essere accompagnato anche da una celebrazione religiosa in sua memoria, per onorare don Sigismondo non solo con la lapide, ma anche nella preghiera e nella vita liturgica della parrocchia da lui fondata.