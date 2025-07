SAN BENEDETTO – Segue nota stampa dell’Amministrazione comunale di San Benedetto.

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha riunito nel primo pomeriggio il Centro Operativo Comunale – COC alla luce del pesante nubifragio che ha colpito la città nella mattinata.

Con l’assessore alla viabilità Lorenzo Vesperini erano presenti rappresentanti della Polizia Locale, degli uffici tecnici comunali, dei Vigili del Fuoco.

Questi ultimi alle 15,30 avevano in coda 50 interventi più altri 140 differibili. E questo mentre dal Centro Funzionale della Protezione civile regionale avvisavano della possibilità di un nuovo peggioramento delle condizioni meteo con nuove precipitazioni, anche intense, dal tardo pomeriggio.

Il problema più urgente da affrontare è quello dei sottopassi impraticabili, soprattutto quelli con luce tale da consentire il passaggio di mezzi di soccorso. Una squadra di Protezione civile dotata di motopompe è all’opera per ripristinare il sottopassaggio di via Doria, poi toccherà agli altri mentre quello di via Monfalcone è stato riaperto.

Un’altra squadra di Protezione civile sta intervenendo in alcune situazioni particolarmente critiche in locali privati.

La strada di Valle del forno è stata chiusa per un cedimento della sede stradale poco oltre il tracciato autostradale, chi deve dirigersi verso Acquaviva deve percorrere itinerari alternativi.

Per la nottata fra lunedì e martedì e per la mattinata successiva la Protezione civile ha emesso una nuova allerta gialla: sono previste ancora precipitazioni a carattere di rovescio o di temporale che, localmente, potranno assumere carattere di forte intensità.

Si rinnova l’invito ad evitare ogni spostamento se non strettamente indispensabile.