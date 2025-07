SAN BENEDETTO – Ancora una volta, dopo poche ore di pioggia intensa, San Benedetto è finita letteralmente sott’acqua.

Il maltempo che si è abbattuto oggi sulla città ha provocato allagamenti diffusi, strade impraticabili e forti disagi per residenti e turisti. Un classico canovaccio che si ripete ormai, tristemente, da molti anni a questa parte (VEDI QUI). Solo pochi giorni fa erano arrivati i risarcimenti per il nubifragio del settembre 2024.

Numerose le attività commerciali colpite, soprattutto nelle zone del centro e del lungomare, dove l’acqua ha invaso locali e magazzini causando danni e interruzioni. I turisti, colti di sorpresa dal nubifragio, hanno dovuto fare i conti con marciapiedi allagati, traffico bloccato e servizi sospesi. Leggi anche “San Benedetto in ginocchio per il maltempo: strade allagate e disagi, ecco i video dell’ultim’ora”

Sottopassi sommersi, tombini saltati e fognature in tilt hanno trasformato diverse aree della città in veri e propri fiumi. I vigili del fuoco sono intervenuti in più punti, supportati dalla polizia municipale e dai tecnici comunali, per mettere in sicurezza le zone più colpite. Persino il Municipio ha dovuto fare i conti con le infiltrazioni d’acqua che hanno raggiunto il secondo piano del palazzo comunale.

Intanto cresce la rabbia di numerosi lettori che ci scrivono: “Piove e San Benedetto si blocca. Di nuovo.” Sui social si moltiplicano le segnalazioni e le richieste di interventi strutturali non più rinviabili. Purtroppo ormai non c’è più da sorprendersi, in un paese sempre più cementificato che necessita di un cambio di rotta prima che sia troppo tardi.