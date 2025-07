SAN BENEDETTO – Bomba d’acqua in Riviera. Città allagata e molti sottopassaggi chiusi al traffico. Le ultime, FOTO e VIDEO in aggiornamento.

La situazione a San Benedetto.

Il Comune di Grottammare in una nota sui propri canali social invita la cittadinanza a uscire solo in casi di assoluta urgenza.

La situazione per le strade è molto difficile a causa della quantità di acqua caduta. Il personale e i volontari della Protezione Civile sono a lavoro ma SI RACCOMANDA DI NON USCIRE se non per motivi di assoluta urgenza.