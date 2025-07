Un’ottima prestazione per la Sambenedettese nell’amichevole contro il Casarano, conclusasi con un netto 5-1 in favore dei rossoblu. La partita, giocata a Monsampolo, ha mostrato una squadra in buona forma e pronta per la nuova stagione, anche se è un risultato da prendere con le pinze.

In rete per i ragazzi di Palladini sono andati N. Tourè, Scafetta, Konatè, Paolini e Iaiunese, gol “della bandiera” di Ferrara.

Il tabellino:

SAMBENEDETTESE PRIMO TEMPO (4-2-3-1): Orsini; Zini, Zoboletti, Pezzola, Paolini; Alfieri, Candellori; Scafetta, Touré N., Battista; Konate. Allenatore: Ottavio Palladini

CASARANO PRIMO TEMPO (3-4-3): Chiorra; Barone, Guastamacchia, Pinto; D’Alena, Maiello, Cajazzo, Di Dio; Chiricò, Millico, Malcore.

SAMBENEDETTESE SECONDO TEMPO (4-3-3): Cultraro; Tataranni, Zoboletti (71′ Incelli), Chelli, Tosi; Touré M., Bongelli, Napolitano; Iaiunese, Eusepi, Marranzino. Allenatore: Ottavio Palladini

CASARANO SECONDO TEMPO: Bacchin, Milicevic, Gega, Barone, Logoluso, Maiello, Cerbone, Cajazzo, Perez, Ferrara, Zanaboni.