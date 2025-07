Articolo in aggiornamento

Sambenedettese, la composizione del calendario in diretta

10.45 Oggi sapremo ufficialmente il calendario del girone B di Serie C. Il raggruppamento, svelato venerdì (LEGGI QUI) ha visto come da pronostici Samb e Ascoli nello stesso girone. Resta dunque da capire quale sarà il giorno da cerchiare in rosso sul calendario, per l’attesissima sfida che manca da 40 anni.

10.50

Le Date Chiave della Stagione

Il fischio d’inizio della stagione è dietro l’angolo: la prima giornata di campionato è fissata per domenica 24 agosto, dando il via a un percorso che si concluderà con la regular season domenica 26 aprile 2026.

Il calendario prevede anche tre turni infrasettimanali, che metteranno alla prova la resistenza e la profondità delle rose, fissati per:

Mercoledì 24 settembre

Mercoledì 11 febbraio 2026

Mercoledì 4 marzo 2026

Tra poco verrà svelato il calendario. Segui la nostra diretta testuale per conoscere tutti gli incroci della stagione 2025/26.

11.42. UFFICIALE Prima giornata Samb-Bra

aggiornamenti LIVE delle giornate successive:

2a Giornata GUBBIO – SAMB

3a Giornata SAMB – FORLI’

4a Giornata PIANESE – SAMB

5a Giornata SAMB – CARPI

6a Giornata PERUGIA – SAMB

7a Giornata SAMB – JUVE NG

8a Giornata TORRES – SAMB

9a Giornata SAMB – RAVENNA

10a Giornata LIVORNO – SAMB

11a Giornata ASCOLI – SAMB (26 ottobre, ritorno 4 marzo)

12a Giornata SAMB – GUIDONIA

13a Giornata CAMPOBASSO – SAMB

14a Giornata SAMB – TERNANA

15a Giornata SAMB – PINETO

16a Giornata AREZZO – SAMB

17a Giornata SAMB – RIMINI

18a Giornata PONTEDERA – SAMB

19a Giornata SAMB – VIS PESARO

Ecco il calendario completo in grafica dei ragazzi di Palladini: