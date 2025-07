Di Mirko Mascioli

SAN BENEDETTO – Due episodi di violenza hanno sconvolto San Benedetto del Tronto nel giro di poche ore. Due distinti episodi che hanno visto protagonisti aggressori stranieri. Il primo caso ha coinvolto direttamente le forze dell’ordine. Una volante del commissariato di pubblica sicurezza, chiamata per sedare una lite condominiale in un palazzo del centro cittadino, si è trovata a fronteggiare l’aggressività di una donna di origine russa. Quella che doveva essere una normale operazione di mediazione si è trasformata in un’aggressione vera e propria. La donna, alla vista degli agenti, ha reagito in modo scomposto e brutale, insultando e colpendo i due poliziotti intervenuti. Nel tentativo di immobilizzarla, i due agenti hanno riportato contusioni multiple, riuscendo comunque ad avere la meglio sulla donna che è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti sono stati medicati al pronto soccorso con una prognosi di 4 giorni ciascuno. Ma non termina qui, l’episodio più grave si era verificato all’alba di venerdì, quando l’imprenditore Erminio Giudici, 57 anni, titolare dell’Antico Caffè Soriano di viale De Gasperi, è stato brutalmente aggredito da tre uomini di nazionalità kosovara e macedone. Il commerciante aveva semplicemente chiesto a uno di loro di non urinare contro la porta del suo locale in via Formentini.