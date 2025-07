SAN BENEDETTO – Oltre 8000 persone hanno riempito il nuovo spazio eventi, allestito in tempo record presso il San Park Adriatic, la sera del 27 luglio per assistere al concerto di Nicky Jam.

Come dichiarato dal patron dell’evento Luigi Rapullino nella nostra intervista, questo è il primo di una serie di eventi, e benché l’area abbia delle potenzialità maggiori, il numero dei biglietti è limitato per testare la struttura organizzativa.

L’area ha iniziato a riempirsi nel tardo pomeriggio, in un’atmosfera festosa e spensierata, al ritmo della musica latinoamericana, poi, mentre l’attesa cresceva per l’arrivo della star principale, Chimbala e Omega hanno scaldato il pubblico già “caliente”, presentando tra gli altri il loro brano congiunto “Se me nota (Agárrame)”.

Apparso sul palco Nicky Jam, è stato accolto da un’ovazione. Non sono mancati i classici “El Amante”, “X”, “Hasta el Amanecer” e forse il suo brano più noto in Italia: “El Perdón” cantato insieme al pubblico. L’artista ha offerto un repertorio variegato, includendo successi più recenti come “Pikete”, “Otro Trago” e “Calor”, e non ha mancato di proporre l’ultimo singolo, “Hiekka”.

Una serata gradevole all’insegna del divertimento e della leggerezza. La serata zero del San Park Adriatic, con il suo primo ospite di fama internazionale, ha inaugurato un a serie di grandi eventi, alla quale San Benedetto ha risposto positivamente.