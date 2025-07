SAN BENEDETTO – La soluzione per salvare le aree interne dal loro lento e inesorabile declino esiste, è già scritta in una legge dello Stato, ma resta sistematicamente ignorata. A rilanciare il tema, per l’ennesima volta, è Antonello Barbieri, presidente nazionale del Coordinamento per la Fusione dei Comuni (FCCN), in un comunicato giunto alla nostra redazione. Una battaglia che Riviera Oggi porta avanti dal 2017, quando contribuì alla nascita del Comitato “Città Grande” e alla candidatura dello stesso Barbieri a Grottammare.

La legge di riferimento è la n. 56 del 2014, la cosiddetta “Legge Delrio”, che introduce misure per incentivare l’unione e la fusione dei piccoli comuni. A distanza di oltre dieci anni, però, si continua a parlare del tema solo a parole, mentre sul piano pratico tutto rimane fermo. “La politica locale – denuncia Barbieri – è la prima a elogiare l’idea, salvo poi voltarsi dall’altra parte appena finisce l’incontro. Del resto, ridurre i Comuni significa anche ridurre le poltrone e gli interessi da difendere”.

La denuncia è diretta anche contro i piani strategici nazionali come il PNSAI (Piano Nazionale per le Aree Interne), definiti da Barbieri “una raffazzonata abdicazione del Governo al proprio ruolo”. Al posto di proposte concrete, si affida tutto ai cosiddetti “comuni capofila”, dimenticando che molti piccoli enti non hanno neppure il personale per progettare, come dimostra – ad esempio – il caso dei sei comuni dell’isola d’Ischia incapaci di accedere ai fondi FESR per mancanza di unione amministrativa.

La posizione della FCCN è chiara: “Serve una razionalizzazione immediata dei territori attraverso piani regionali per la fusione dei comuni, possibile fin da subito, anche senza alcuna riforma, con la normativa già in vigore”. Una posizione condivisa da Corte dei Conti, ISTAT e Ministero dell’Interno, che hanno certificato in più occasioni l’efficacia delle fusioni.

Barbieri cita casi virtuosi come Valsamoggia (BO), dove la fusione ha permesso di rilanciare i servizi, l’organizzazione e lo sviluppo locale. E lancia un appello: “Si apra subito un tavolo tecnico-politico, si convochi la Conferenza Stato-Regioni e si redigano piani regionali di fusione. Continuare a ignorare questa possibilità – conclude – significa accettare il destino di comuni ridotti a poche decine di abitanti. Per quanto ancora difenderemo situazioni tanto anacronistiche quanto insostenibili?”