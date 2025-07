MONTEPRANDONE – Il benessere trova casa a Monteprandone: sono ben 135 le persone di ogni età che stanno partecipando all’ottava edizione del progetto “Laboratori territoriali di prevenzione della salute”.

Ogni mercoledì tanti cittadini si ritrovano per seguire le lezioni gratuite di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega, nel suggestivo Parco “Il Giardino dei colori” in via Gramsci a Centobuchi.

L’iniziativa, che proseguirà fino al 27 agosto, è promossa dalla Cooperativa DLM con il patrocinio e il contributo del Comune di Monteprandone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni.

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni sono ancora aperte: basta contattare il numero 3442229927. Per prendere parte alle lezioni è sufficiente portare un tappetino o un asciugamano.

Anche nel 2025 il progetto riscuote grande successo, con una partecipazione entusiasta della cittadinanza. Lo yoga, infatti, offre numerosi benefici per la salute: tonifica il corpo, lo rende più elastico e forte, migliora la respirazione e promuove uno stato di calma interiore attraverso la respirazione profonda e diaframmatica.

La pratica regolare aiuta inoltre a sviluppare la concentrazione, favorisce il rilassamento e contribuisce a liberarsi dalle energie negative, generando uno stato di benessere fisico e mentale che coinvolge corpo e mente in sinergia.