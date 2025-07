Padova al 2° turno PlayOff con Feralpi, Sudtirol e Triestina. Fano ed Imolese salve. Ravenna ed Arzignano in Serie D

Nelle 5 sfide del 1°turno play off disputati ben quattro sono finite a reti bianche. Padovani grazie allo 0-0 interno con la Samb si qualificano per la 2a fase (sempre in gara unica) e domenica ospiteranno la Feralpisalò. L'altro match domenicale in programma nel Girone B è Alto Adige-Triestina. Nel Girone A avanza Novara che pareggia (0-0) con l'Albinoleffe. In quello C avanti Catania che rimonta 2 reti e batte (3-2) al 92'la Virtus Francavilla e Catanzaro e Ternana che impattano 0-0 ed eliminano Teramo ed Avellino. All’interno tutti i risultati e marcatori del 1°Turno play off (dentro anche gli abbinamenti del 2°turno sempre in gara unica) e degli spareggi play out dei tre Gironi e anche i risultati del Campionato di Serie B. Nei play out di ritorno fanesi bissano successo dell'andata, imponendosi stavolta per 0-1 sul campo dei ravennati che retrocedono nei Dilettanti, così come arzignanesi che dopo il ko (1-2) interno dell'andata impattano 0-0 ad Imola.

di Giordano Novelli