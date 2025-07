SAN BENEDETTO – La delegazione dalla città bulgara di Loveč è stata ricevuta in municipio, dando l’avvio ufficiale alla due giorni che la vedrà impegnata in visite ai principali poli culturali cittadini – Museo del Mare, Museo dell’Arte sul Mare – e, ovviamente, alla Festa della Madonna della Marina, durante la quale prenderà parte alla processione in mare.

Questa mattina, il sindaco Antonio Spazzafumo ha accolto la delegazione insieme al vicesindaco Camaioni e agli assessori Sebastiani e Vesperini. Dopo uno scambio di doni, il gruppo capeggiato dal sindaco di Loveč Strazmir Petkov ha potuto visitare la sede comunale.