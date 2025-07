ALBA ADRIATICA – Episodio spiacevole sul lungomare di Alba Adriatica, dove, nella serata di ieri, è andata in scena una rissa tra bande di giovani che ha portato a momenti di vera e propria guerriglia urbana, una situazione spiacevole anche per cittadini e turisti che erano lì presenti.

L’evento ricorda la violenta rissa del 18 agosto 2020, in quel caso ci furono giovani che finirono in ospedale e 8 denunce, alcune anche per minorenni.

Questo tipo di episodi non sono sicuramente una bella cartolina per la località abruzzese, poiché rischiano di gettare ombre sull’immagine cittadina, che, al contrario, dovrebbe farsi notare per la sua offerta turistica. Proprio per questo motivo, tra quelli maggiormente sfavoriti da questa situazione, ci sono proprio coloro che operano nel settore del turismo.

Una situazione della quale sentiamo molto spesso parlare, che negli ultimi anni si è diffusa in molte città d’Italia e che in questo caso vede come protagonista il nostro territorio.