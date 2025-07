Di Glenda Farascioni

CUPRA MARITTIMA- Nella giornata di venerdì 25 luglio, alle ore 16 circa tre bagnanti durante una camminata in acqua hanno riscontrato difficoltà dal momento che vi era una fossa in mezzo al mare, il bagnino sul posto Hicham Belattar è intervenuto prontamente nel soccorso delle tre turiste,una delle quali ha necessitato il trasporto presso il bagno asciuga dato il panico dovuto alla situazione. Non sono state riscontrate ulteriori problematiche di rilievo a seguito dell’evento.