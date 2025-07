SAN BENEDETTO – Si è svolto questa mattina sulla spiaggia ad alta accessibilità, tra le concessioni 42 e 44 del lungomare, l’evento dedicato alla sicurezza in acqua e in spiaggia.

L’iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata Mondiale della prevenzione degli Annegamenti ed è stata promossa dal Foundation for Environmental Education come parte del programma Bandiera Blu.

L’evento ha offerto un’occasione di formazione a tutti gli utenti della spiaggia e ai cittadini che si sono recati in loco su come godere del proprio tempo in spiaggia in perfetta sicurezza. A partire dalle ore 11:00, membri del personale del Comune e della Capitaneria di Porto locale hanno illustrato al pubblico le principali regole per garantire la sicurezza dei bagnanti. Presente anche la Guardia Costiera, che ha eseguito una dimostrazione pratica di salvamento in mare con l’ausilio delle unità cinofile, mostrando al pubblico tutte le fasi di un intervento.