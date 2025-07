ROMA – Ufficializzati i tre gironi della nuova serie C 2025/26. Samb, come da pronostici, inserita nel raggruppamento centrale (B) insieme all’Ascoli. Tornerà dunque il tanto atteso derby dopo una lunga attesa durata 40 anni (l’ultimo incontro risale alla stagione 1985/86).

Come noto la lega ha suddiviso le 60 squadre partecipanti in tre gironi (A, B e C), in base ai criteri geografici e tenendo conto per quanto possibile delle esigenze logistiche. Ecco come sono suddivisi: