Di Glenda Farascioni

SAN BENEDETTO – Nella notte di giovedì 24 luglio, intorno alle ore 23:15, un passante ha avvistato tre uomini intenti a scavalcare la recinzione del cimitero per poi uscire in strada.

Secondo le testimonianze, si tratterebbe presumibilmente di senzatetto che, approfittando dell’assenza di sorveglianza, della mancanza di telecamere e delle scarse misure di sicurezza, occupano l’area cimiteriale come rifugio notturno. I tre individui restano al momento ignoti. Alcune segnalazioni riportano la presenza di accampamenti anche nei pressi di viale Trieste.