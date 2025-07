Responsabilità Principali :

* Assistere i residenti con l’igiene personale, la vestizione e la mobilità.

* Supportare i residenti durante i pasti e l’idratazione.

* Monitorare e segnalare cambiamenti nella salute e nel comportamento dei residenti.

* Collaborare con infermieri e altri professionisti sanitari per garantire un’assistenza completa.

* Mantenere un ambiente sicuro, pulito e confortevole per i residenti.

Requisiti :

* Obbligatorio: Possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS).

* Precedente esperienza in un ruolo simile, in particolare in una struttura residenziale, è un vantaggio.

* Eccellenti capacità interpersonali e comunicative.

* Affidabilità e forte senso di responsabilità.

Info : 0735 777253