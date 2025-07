Riviera Oggi Estate 2025, non solo eventi dal 26 luglio al 1° agosto

Sette giorni di incanto ti attendono! Riviera Oggi Estate ti accompagna in una settimana mozzafiato dove storia, arte, cultura, musica e tradizioni si fondono in un’esperienza indimenticabile. Sfoglia le pagine del nostro settimanale per immergerti nelle peculiarità della nostra terra e non perdere nemmeno un evento di questa estate.

Ogni sabato trovi un nuovo numero in edicola, per i turisti nelle strutture convenzionate. Grande spazio e valore ai Comuni della nostra meravigliosa terra picena e abruzzese. Scopri tutte le pagine di approfondimento a loro dedicate.

In questo numero… A San Benedetto la Festa della Madonna della Marina entra nel vivo, lasciati trascinare nella storia della marineria sambenedettese per un ricchissimo calendario civile e religioso che celebra la cultura marinara antichissima della città, devota alla Madonna protettrice dei marinai. Si tratta della ricorrenza più sentita ed è il simbolo dell’identità sambenedettese. Ad Ascoli Piceno, presso Porta Solestà serata live di mezza estate per scatenarti a ritmo di musica. A Montefiore (AP) “Appuntamento con la Poesia” rende omaggio a Giacomo Leopardi, per approfondire le sue poesie immersi nella natura. Ad Acquaviva Picena (AP), ti aspetta una serata sotto le stelle per ammirare le meraviglie del cosmo, mentre se hai voglia di buon cibo a Cossignano (AP) ti aspettano le sagre della trippa e del fritto misto. A Castignano (AP) manca sempre meno all’attesissimo “Templaria”, mentre a Spinetoli (AP) “Belvedere Divino” ti permetterà di degustare le specialità enogastronomiche del territorio affacciato su un panorama mozzafiato. A Cupra Marittima (AP) il Cupra Music Festival, si conferma un evento imperdibile dell’estate cuprense, giunta alla 23a edizione, dove puoi lasciarti trasportare in un dialogo musicale che esplorerà le sfumature del virtuosismo e dell’armonia. Siamo pronti, partiamo!

