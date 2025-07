Torna per il secondo anno consecutivo Ceterland, l’evento dedicato a tutti gli appassionati e collezionisti di Lego, action figure, Barbie e molto altro. La manifestazione è ormai un appuntamento atteso per gli amanti del collezionismo e delle culture pop che si terrà dall’1 al 3 agosto 2025, dalle ore 19 in poi, presso l’Agriturismo “I Due Cipressi” di Ripatransone, in via Fonte Antica n. 25.

Mostre e collezioni da non perdere

La mostra dei Lego sarà curata da due esperti collezionisti: Mattia Lucidi, originario di Terni, e Maurizio Di Palma, collezionista romano. Sarà possibile ammirare pezzi unici e di grande valore, veri gioielli per ogni fan del mattoncino colorato. Per gli amanti delle action figure, in particolare dei Funko Pop, la mostra sarà organizzata da Tommaso Iobbi, che porterà una selezione speciale per tutti i visitatori. Il museo dedicato alle Barbie resterà aperto per tutte e tre le serate, offrendo ai fan un viaggio nel tempo attraverso le bambole più amate di sempre.

Novità 2025: il concorso Lego

Una grande novità di questa edizione riguarda il weekend di sabato 2 e domenica 3, quando si terrà un concorso Lego aperto a tutti i partecipanti. Saranno premiati i primi tre classificati con premi esclusivi, un’occasione imperdibile per mettere alla prova la propria creatività.

Musica, animazione e tante sorprese

Durante tutte e tre le serate, l’atmosfera sarà animata dalla musica dal vivo dei Folclorustici, che accompagneranno i visitatori con i loro brani coinvolgenti. L’animazione sarà curata dall’Associazione culturale Anime di Carta, con la presenza di Emanuela Pedroni e la partecipazione speciale di Amar Shahin, pronti a sorprendere il pubblico con performance e attività interattive.

Le radici di Ceterland: una storia di famiglia e orgoglio

Il nome Ceterland deriva da “Ceterielle”, il soprannome storico della famiglia degli organizzatori, tramandato da generazioni. Come raccontano gli stessi fratelli Tommaso e Rossella, questo soprannome ha rappresentato un segno distintivo delle loro origini e viene portato con grande orgoglio. L’idea di creare questo evento nasce da una proposta di loro padre, che suggerì di esporre tutte le collezioni accumulate negli anni e conservate gelosamente negli armadi di casa. Così, Ceterland è diventato non solo una mostra, ma un modo per condividere un mondo personale e un sogno coltivato da tempo.