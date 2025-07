ANCONA – Approvato dalla Giunta il nuovo Piano Regionale Energia e Clima, che presenta quattro punti cardine: più energia rinnovabile, meno emissioni, sostegno all’autoconsumo e coinvolgimento attivo dei cittadini.

Il Piano punta sull’aumento della produzione da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico ed eolico, con una preferenza per tetti, aree industriali e zone già urbanizzate, ma anche in mare. Tra le misure previste ci sono incentivi all’autoconsumo, lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili, la nascita di tre hydrogen valleys e interventi per rendere più efficiente l’uso dell’energia in abitazioni, imprese, trasporti e reti elettriche. Un altro obiettivo fondamentale è ridurre il deficit elettrico regionale: oggi le Marche producono solo il 35% dell’elettricità che consumano. Con le misure previste dal Piano, il divario si ridurrebbe dal 65% del 2023 al 22% entro il 2030.

Tra le azioni strategiche previste ci sono: la mappatura delle aree idonee per le rinnovabili; lo sviluppo di tre hydrogen valleys (due in provincia di Ancona, una in quella di Ascoli Piceno) per produrre idrogeno verde; la transizione energetica dei porti e del settore della raffinazione; il potenziamento delle reti elettriche e il contrasto alla povertà energetica.

Ha concluso così Antonini:” Stiamo costruendo un percorso che guarda al futuro, un piano che mette insieme ambiente, sviluppo e partecipazione. La transizione non sarà imposta dall’alto, ma sarà frutto di scelte fatte con cittadini e territori”.