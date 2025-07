Di Mirko Mascioli

SAN BENEDETTO – L’attore e comico Andrea Perroni, sarà in scena a San Benedetto, Venerdì 25 luglio, alle ore 22, l’area ex Galoppatoio. Ospiterà lo spettacolo di cabaret “La fine del mondo” di Andrea Perroni, appuntamento clou dei festeggiamenti per la Madonna della Marina. Lo show unisce comicità e profondità, marchio di fabbrica dell’artista romano.