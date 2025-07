di Mirko Mascioli

SAN BENEDETTO – Avviata ufficialmente la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale – PUG di San Benedetto del Tronto.

Il bando, già pubblicato prevede una gara pubblica a livello europeo, aperta quindi a concorrenti anche da oltre i confini nazionali. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 7 agosto 2025. L’avvio del bando rappresenta un momento storico per San Benedetto, che vede la redazione di un nuovo strumento di pianificazione urbanistica realizzarsi dopo 35 anni (l’ultimo piano regolatore generale fu approvato nel 1990) e si afferma tra i primi enti locali a intraprendere questo percorso dopo la promulgazione della nuova Legge regionale paesaggistica, avvenuta nel 2023.

Presenti all’incontro il Sindaco Antonio Spazzafumo, il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici Giorgio Giantomassi, la responsabile dell’Ufficio Gare Antonella D’Angelo e il responsabile dell’Ufficio Pianificazione Urbanistica Gionni Tiburtini.

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha asserito: “Questo è un passaggio storico per San Benedetto. Aver rimesso in moto la macchina per dotare San Benedetto di uno strumento di pianificazione generale fa parte dei nostri obiettivi del programma di mandato, ma è anche un passaggio non più rinviabile dopo che la Regione ha approvato la nuova legge sulla pianificazione del territorio”.